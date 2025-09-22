Italia e Blue Economy: Opportunità per Crescita e Occupazione

L’Italia, con quasi 8.000 km di coste e una posizione centrale nel Mediterraneo, considera il mare una leva fondamentale per la crescita economica. La Blue Economy include settori chiave come il trasporto di merci e passeggeri, la cantieristica, la pesca, il turismo e la logistica portuale, che contribuiscono in modo significativo alla competitività del Paese e alla creazione di posti di lavoro.

Gli italiani riconoscono sempre di più il mare come una risorsa economica versatile, in grado di generare occupazione, valorizzare il turismo e migliorare la competitività a livello internazionale. Per approfondire le opinioni e le aspettative di cittadini e operatori, è stato avviato un sondaggio sulla Blue Economy e sulla portualità italiana. Questa iniziativa mira a raccogliere suggerimenti concreti su come sfruttare al meglio questa risorsa strategica per il futuro del Paese.

È possibile partecipare al sondaggio per contribuire a definire le linee guida della Blue Economy in Italia.