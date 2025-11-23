Italia e Belgio nella Coppa Davis

Italia e Belgio si sono affrontati in dieci occasioni nella storia della Coppa Davis, dando vita a un confronto che, pur mostrando un certo equilibrio, vede gli azzurri in vantaggio con sei vittorie contro le quattro dei belgi. Il primo incrocio risale al 1950, quando l’Italia trionfò 3-2 nei quarti di finale della zona europea.

Le sfide tra le due nazioni si sono susseguite con incontri di grande intensità, come la finale della zona europea del 1952, ancora a favore dell’Italia, e la semifinale del 1953, in cui il Belgio riuscì a imporsi con un 3-2 di misura. Gli Anni Cinquanta e Sessanta videro una rivalità spesso decisa da pochi punti: nel 1957 fu il Belgio a vincere la finale europea mentre negli anni successivi l’Italia si prese la rivincita con successi negli ottavi di finale del 1959, 1961 e 1969.

Il nuovo millennio ha portato grandi sfide anche recenti: nel 2000, durante lo spareggio per l’accesso al gruppo mondiale, il Belgio si impose nettamente per 4-1. Nel 2017, sempre nei quarti di finale del gruppo mondiale, la formazione belga confermò la sua competitività, battendo l’Italia per 3-2. L’ultimo precedente di rilievo è quello del 2024, durante la fase a gironi disputata a Bologna, dove l’Italia ha conquistato una vittoria fondamentale per 2-1.

Il bilancio complessivo racconta quindi una rivalità ricca di tensione e di incontri combattuti, con l’Italia che mantiene un leggero vantaggio nei precedenti. Questa storia rende l’attuale sfida in Coppa Davis ancora più avvincente, alimentando la curiosità degli appassionati che attendono con impazienza il prossimo incontro tra le due nazionali.