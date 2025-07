Italia e Balcani: Nuove Opportunità di Turismo Insieme

Il turismo è un settore in continua evoluzione, capace di unire culture e intere regioni. In questo contesto, il primo forum Italia-Balcani sul turismo si appresta a diventare un appuntamento cruciale per la cooperazione regionale.

Organizzato dal Ministero del Turismo, l’evento mira a favorire l’integrazione europea dei Balcani Occidentali. Partecipando a questo forum, CNA Turismo e Commercio contribuirà a delineare strategie per intensivare la collaborazione tra Italia e paesi balcanici, sfruttando a pieno le potenzialità offerte dal turismo.

Durante i lavori, si discuterà della valorizzazione delle caratteristiche uniche delle diverse destinazioni, puntando a creare una rete efficace tra le iniziative già in atto a livello regionale. Si prevedono anche momenti dedicati all’individuazione di nuove opportunità di azione congiunta, che coinvolgano istituzioni, imprenditori e operatori del settore, con particolare attenzione agli investimenti nel turismo.

L’obiettivo è non solo quello di promuovere le destinazioni, ma anche di favorire uno scambio culturale e commerciale che possa beneficiare tutte le parti coinvolte. In un momento storico in cui la cooperazione transfrontaliera è fondamentale, il forum rappresenta un’importante occasione per allineare strategie e obiettivi, creando un futuro turistico più integrato e sostenibile nella regione balcanica e nell’area adriatico-ionica.