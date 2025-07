Italia e Algeria unite per l’innovazione agricola in Africa

In un contesto di crescente collaborazione internazionale, Italia e Algeria hanno siglato un accordo per potenziare la cooperazione agricola. Questa intesa è stata formalizzata durante il quinto Vertice intergovernativo che si è tenuto a Roma.

Il protocollo d’intesa, parte integrante del Piano Mattei per l’Africa, prevede la creazione di un centro di eccellenza dedicato alla formazione professionale nell’ambito agricolo, intitolato a Enrico Mattei. Questo nuovo polo, denominato “Algerian-Italian Excellence Center for Agricultural Training, Research and Innovation – Enrico Mattei”, sarà situato nella città di Sidi Bel Abbes, un’area del nord-ovest dell’Algeria nota per il suo ecosistema di ricerca agronomica.

Il centro ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento non solo per il Sahel ma per l’intero continente africano, offrendo a studenti, ricercatori e professionisti del settore agroalimentare nuove competenze. La struttura si concentrerà sulla formazione di esperti e consulenti specializzati in vari ambiti agricoli, con un forte impegno verso l’adozione di tecnologie innovative. Per raggiungere questi obiettivi, sarà coinvolto anche il settore privato di entrambe le nazioni, evidenziando l’importanza di una sinergia tra pubblico e privato per la modernizzazione dell’agricoltura in Africa.