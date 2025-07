Italia e Algeria: nuovi accordi per un futuro di cooperazione

Il recente incontro intergovernativo tra Italia e Algeria ha segnato un significativo passo avanti nelle relazioni bilaterali, consolidando legami già forti in ambito economico e commerciale. Questo vertice, il quinto del suo genere, ha visto la partecipazione di oltre 400 rappresentanti di aziende italiane e algerine, portando alla firma di circa 30 accordi tra i due Paesi e 10 intese a livello governativo.

I numeri evidenziano un’intensificazione nei rapporti economici: l’Italia è il principale mercato per le esportazioni algerine, rappresentando circa il 26% del totale, mentre l’Algeria è il primo fornitore dell’Italia per quanto riguarda le materie prime energetiche. Il settore energetico riveste un ruolo cruciale, specialmente nell’attuale contesto geopolitico segnato dalla crisi in Ucraina, che ha spinto l’Italia a diversificare le sue fonti energetiche, trovando nell’Algeria un partner affidabile.

Le aziende energetiche ENI e Sonatrach sono al centro di questa cooperazione, che si sta ampliando oltre il settore del gas naturale, includendo anche progetti per le energie rinnovabili e le infrastrutture energetiche. Questo approccio non solo mira a garantire la sicurezza energetica, ma rappresenta anche un’opportunità per sviluppare le economie di entrambe le nazioni, seguendo i principi di una cooperazione equa e mutuamente vantaggiosa.

L’incontro ha anche accolto altre aree di collaborazione: l’Italia si propone di contribuire alla diversificazione dell’economia algerina, esplorando settori come agroindustria, difesa, farmaceutica, trasporti e innovazione tecnologica. I rappresentanti dei due Paesi si sono dichiarati fiduciosi sul futuro delle loro relazioni, evidenziando l’importanza di affrontare insieme le sfide e le opportunità che si presenteranno.