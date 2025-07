Italia e Algeria: accordi per l’energia e il digitale

A Roma, presso Villa Pamphili, si è tenuto un incontro significativo tra i rappresentanti del governo italiano e algerino. Questo evento ha visto la presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, oltre a una delegazione di ministri e 400 imprenditori.

Durante la cerimonia, sono stati sottoscritti 12 accordi istituzionali e circa 30 patti commerciali. Tra gli accordi, spicca quello per valorizzare i luoghi legati alla vita di Sant’Agostino, candidandoli al riconoscimento come patrimonio dell’umanità UNESCO. Il legame energetico tra Italia e Algeria ha rappresentato il fulcro della discussione, principalmente a causa della crescente importanza dell’Algeria come fornitore di gas, in seguito alla riduzione degli scambi con la Russia.

Eni e Sonatrach hanno firmato un protocollo per incrementare gli investimenti in Algeria e garantire maggiori forniture di gas all’Italia. Attualmente, l’Italia riceve circa un terzo del suo gas importato dall’Algeria, attraverso il gasdotto Transmed. Il nuovo accordo mira a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e a valutare il prolungamento del contratto di fornitura, in scadenza nel 2027. L’obiettivo è aumentare la produzione algerina di gas di 5,5 miliardi di metri cubi all’anno entro il 2028, grazie a investimenti superiori a 8 miliardi di dollari.

Inoltre, è stato siglato un accordo tra Tim Sparkle e Algerie Télécom per sviluppare un cavo sottomarino, migliorando la connettività tra Europa e Algeria. Altri protocolli prevedono la collaborazione tra Stellantis e le autorità locali, oltre a piani per favorire gli investimenti tra Invitalia e la controparte algerina.