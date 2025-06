A Villa Pamphilj, il vertice tra Meloni e von der Leyen riunisce leader africani e istituzioni finanziarie globali per discutere il Piano Mattei e il Global Gateway. Gli argomenti principali includono lo sviluppo di corridoi infrastrutturali, la digitalizzazione e un approccio integrato per lo sviluppo. L’Italia punta a diventare un hub strategico per l’Africa.

