In un contesto di crescente polarizzazione e conflitti ideologici, riemerge la figura di San Francesco d’Assisi, riconosciuto Patrono d’Italia dal Parlamento. Si celebrava un secolo fa come “il Santo degli Italiani”, ma oggi, in un’Italia divisa soprattutto a causa dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, il richiamo alla sua figura appare più necessario che mai.

Attualmente, l’Italia è in difficoltà nel fornire assistenza alla popolazione di Gaza, bloccata dalla lotta politica interna. La sinistra, pur dichiarando intenti umanitari, ha in realtà concentrato le sue azioni in una battaglia contro il governo Meloni, accusato di non agire adeguatamente. Le proposte per sbarcare aiuti a Cipro e coinvolgere il cardinale di Gerusalemme non sono state considerate, suggerendo che l’azione politica ha preso il sopravvento sulla necessità di interventi concreti.

Il sindacato CGIL e la sinistra hanno ora denunciato Israele come oppressore, scatenando proteste simili a quelle del passato. In passato, le critiche alla politica israeliana da destra venivano etichettate come antisemite, ma ora il discorso sembra essersi capovolto.

Le manifestazioni attuali non sono segni di solidarietà ma parte di un disegno politico più ampio che mira a destabilizzare il governo attuale, il quale continua a ottenere consensi a livello sia nazionale che internazionale. A differenza di altri stati europei, l’Italia non sta affrontando le stesse dinamiche.

Il centrodestra, attualmente al governo, deve dimostrare la sua rappresentatività e non può permettersi di restare una “maggioranza silenziosa”.