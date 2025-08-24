26.7 C
Roma
domenica – 24 Agosto 2025
Italia divisa: Draghi e Salvini al centro della politica europea

Mario Draghi e Matteo Salvini esprimono visioni contrastanti sull’Europa e la sua rilevanza. Draghi critica l’Unione Europea, descrivendola come marginale e senza potere reale. Sottolinea l’urgenza di sviluppare una strategia economica e una politica estera comuni, insieme a un esercito unificato, chiedendo un approccio responsabile e lungimirante.

Salvini, ex alleato di Draghi, ribatte sostenendo che l’Europa rimane divisa e non cambierà. Recentemente ha polemizzato con Macron, definendolo “matto” e ora “permaloso”, in risposta al suo sostegno all’invio di truppe a Kiev, che ha portato alla convocazione dell’ambasciatrice italiana a Parigi. Questo scambio ha evidenziato la mancanza di unità in Italia, dove le forze che sostengono il governo Meloni risultano indebolite rispetto alla posizione di Salvini.

Le divergenze tra le diverse forze politiche italiane sono evidenti: Salvini si oppone apertamente alla Francia, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia optano per un approccio più diplomatico. In tale contesto, si solleva la questione su come l’Italia possa trovare unità e, di conseguenza, come l’Europa possa riuscirci.

La situazione attuale mette in luce i problemi interni e il rischio che l’Italia si perda in dispute politiche, mentre Draghi ha poche speranze di progresso con un Salvini proiettato sulla propaganda. L’assenza di un’iniziativa concreta da parte del governo italiano, di fronte alle aggressioni internazionali, lascia aperte molte domande sul futuro del Paese e il suo ruolo nell’Unione Europea.

