Italia cura e viaggi

L’Italia è attraversata da una nuova tendenza di viaggio: la cura. La cura del tempo, di noi stessi e dei luoghi e delle comunità. Questo è lo sguardo dell’human travel, un viaggio che torna profondamente umano, fatto di relazioni, incontri e ritmi pacati.

Lo Speciale Italia nasce da questo incrocio tra desideri nuovi e territori che cambiano. Non è un semplice catalogo di mete, ma una guida al senso del viaggio. Si trovano storie di città che rinascono, mari che scelgono la lentezza, montagne che diventano palcoscenico d’arte. Un atlante del nostro Paese che segue i grandi eventi, ma li guarda da una prospettiva laterale, per trasformarli in occasioni di scoperta personale.

A L’Aquila, la cura ha il volto della ricostruzione, con il progetto “Città Multiverso” e i borghi dell’entroterra. Sulla Riviera di Ulisse, le vacanze lente diventano vele spiegate al vento e sentieri da vivere fuori stagione. In Umbria, gli 800 anni di San Francesco trasformano eremi e boschi nelle tappe di un pellegrinaggio interiore. In Basilicata, la Ciclovia Meridiana rimette il tempo sui pedali.

A nord, le Strade dei Forti in Piemonte e l’arte en plein air in Trentino mostrano come le montagne possano diventare laboratori di nuovi inizi. Lungo le rotte olimpiche, cascine, musei e borghi offrono alternative per scoperte inattese. Questo Speciale invita a trovare la propria traiettoria, perché il vero lusso non è vedere tutto, ma prendersi il tempo di sentire qualcosa, guidati da quella parola che unisce luoghi e persone: cura.