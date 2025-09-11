22.3 C
Italia: crociere, porti e la sfida della transizione energetica

Da StraNotizie
Italia: crociere, porti e la sfida della transizione energetica

Il Presidente di ASSITERMINAL, Tomaso Cognolato, ha evidenziato l’importanza di un coordinamento nazionale per rendere i porti italiani competitivi nel mercato crocieristico. Durante l’evento Seatrade Europe ad Amburgo, ha dichiarato che la promozione dell’Italia come destinazione turistica richiede collaborazione tra operatori portuali, terminalisti e Autorità di Sistema Portuale.

Cognolato ha sottolineato che l’Italia rimane una delle mete più desiderate per i turisti, grazie alla sua bellezza e alla qualità dell’accoglienza. Il settore delle crociere in Europa mostra un trend positivo, con le compagnie pronte a investire nel Paese e un aumento atteso nel traffico passeggeri.

L’ampia partecipazione di terminalisti e rappresentanti delle Autorità di Sistema al stand italiano dimostra la compattezza del sistema. Un tema centrale emerso nei dibattiti è la transizione energetica. Si prevede che entro il 2036 l’85% delle navi sarà equipaggiato per l’elettrificazione, ma attualmente solo un porto italiano possiede le infrastrutture necessarie.

Cognolato ha evidenziato che molte navi sono già pronte per utilizzare biocarburanti e metanolo verde, ma le banchine italiane necessitano di elettrificazione per essere operative. La mancanza di energia disponibile rappresenta una criticità da affrontare con urgenza.

Inoltre, la preoccupazione per il nuovo sistema di controllo Entry/Exit System, in vigore dal prossimo ottobre, è emersa come una sfida logistica e di investimento, come comunicato dal Direttore Ferrari in un incontro con il Ministero degli Interni.

