9.1 C
Roma
domenica – 21 Dicembre 2025
Viaggi

Italia cresce nel turismo congressuale

Da stranotizie
Italia cresce nel turismo congressuale

Il 16 dicembre, a Roma, è stato presentato un risultato significativo per l’Italia: il Paese è cresciuto di più nel mondo per numero di congressi scientifici internazionali ospitati. La ricerca, elaborata dalla società GainingEdge e presentata al Campidoglio, mostra che l’Italia ha registrato un incremento del 19,98% con 204 eventi in più.

I protagonisti di questo successo sono i Knowledge Leaders, oltre 50 accademici, ricercatori, clinici e professionisti con ruoli apicali nelle associazioni scientifiche mondiali. Sono loro che, con il proprio capitale intellettuale e autorevolezza internazionale, rendono possibile l’attrazione di grandi congressi scientifici in Italia. Tra i presenti all’evento c’erano anche Alessandra Priante, presidente di Enit Spa, Manlio Galiè, presidente Advisory Board IKL, Carlotta Ferrari, presidente Convention Bureau Italia, Tobia Salvadori, direttore Convention Bureau Italia, e Alessandro Onorato, assessore al Turismo del Comune di Roma.

La ricerca dimostra che l’Italia è primo per crescita in termini di congressi scientifici internazionali ospitati, con un incremento del 19,98% e 204 eventi in più. Inoltre, negli ultimi quattro anni, 396 italiani sono entrati nei board delle associazioni scientifiche internazionali, un dato significativo che supera quelli di Spagna, Regno Unito, Germania e Francia.

Il ministro del Turismo, Daniela Santanché, ha inviato un messaggio in cui sottolinea che l’Italia non è solo il Paese dell’arte e dell’enogastronomia, ma anche un leader della conoscenza. Il turismo congressuale attiva filiere di altissima qualità e valorizza il made in Italy senza gravare sulle destinazioni.

La presidente di Convention Bureau Italia, Carlotta Ferrari, ha commentato che i risultati raggiunti dimostrano che il sistema italiano del turismo congressuale ha competenze e potenziale per competere ai massimi livelli internazionali. Tuttavia, è necessario auspicare un supporto strutturale e costante per consolidare e far crescere questo posizionamento. Nel corso dell’evento sono stati assegnati i Premi Nazionali Italian Knowledge Leaders e riconoscimenti per i Destination Champions, confermando l’Italia come una delle destinazioni più dinamiche e competitive al mondo nel panorama della meeting industry internazionale.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Menù di Natale con Igles Corelli
Articolo successivo
Concerto di Natale a Casale Monferrato
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.