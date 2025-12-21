Italia cresce nel turismo congressuale

Il 16 dicembre, a Roma, è stato presentato un risultato significativo per l’Italia: il Paese è cresciuto di più nel mondo per numero di congressi scientifici internazionali ospitati. La ricerca, elaborata dalla società GainingEdge e presentata al Campidoglio, mostra che l’Italia ha registrato un incremento del 19,98% con 204 eventi in più.

I protagonisti di questo successo sono i Knowledge Leaders, oltre 50 accademici, ricercatori, clinici e professionisti con ruoli apicali nelle associazioni scientifiche mondiali. Sono loro che, con il proprio capitale intellettuale e autorevolezza internazionale, rendono possibile l’attrazione di grandi congressi scientifici in Italia. Tra i presenti all’evento c’erano anche Alessandra Priante, presidente di Enit Spa, Manlio Galiè, presidente Advisory Board IKL, Carlotta Ferrari, presidente Convention Bureau Italia, Tobia Salvadori, direttore Convention Bureau Italia, e Alessandro Onorato, assessore al Turismo del Comune di Roma.

La ricerca dimostra che l’Italia è primo per crescita in termini di congressi scientifici internazionali ospitati, con un incremento del 19,98% e 204 eventi in più. Inoltre, negli ultimi quattro anni, 396 italiani sono entrati nei board delle associazioni scientifiche internazionali, un dato significativo che supera quelli di Spagna, Regno Unito, Germania e Francia.

Il ministro del Turismo, Daniela Santanché, ha inviato un messaggio in cui sottolinea che l’Italia non è solo il Paese dell’arte e dell’enogastronomia, ma anche un leader della conoscenza. Il turismo congressuale attiva filiere di altissima qualità e valorizza il made in Italy senza gravare sulle destinazioni.

La presidente di Convention Bureau Italia, Carlotta Ferrari, ha commentato che i risultati raggiunti dimostrano che il sistema italiano del turismo congressuale ha competenze e potenziale per competere ai massimi livelli internazionali. Tuttavia, è necessario auspicare un supporto strutturale e costante per consolidare e far crescere questo posizionamento. Nel corso dell’evento sono stati assegnati i Premi Nazionali Italian Knowledge Leaders e riconoscimenti per i Destination Champions, confermando l’Italia come una delle destinazioni più dinamiche e competitive al mondo nel panorama della meeting industry internazionale.