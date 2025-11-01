Italia: cresce il lusso negli hotel a 5 stelle nel paese

L’Italia sta per diventare un leader nell’ospitalità di lusso, superando la Cina. Attualmente, le destinazioni con il maggior numero di hotel a cinque stelle sono Stati Uniti, Cina e Italia. In Italia ci sono 745 hotel a cinque stelle, con 170 nuove aperture previste nei prossimi anni, portando il totale a 900 entro il 2028. Ciò permetterà all’Italia di posizionarsi al secondo posto nel mondo per strutture di lusso, dopo gli Stati Uniti, superando la Cina, che ha circa 750 hotel.

Il report di Thrends, esperto nel settore turistico, indica che quest’anno ci saranno 49 nuove aperture di hotel, con un incremento del 3,9% nel numero delle camere disponibili dal 2019. La clientela internazionale rappresenta il 75% della domanda, provenendo principalmente da Germania, Stati Uniti e Regno Unito. Le regioni italiane con la maggior parte degli hotel di lusso comprendono Toscana, Lombardia, Trentino Alto Adige, Lazio, Veneto e Campania, che insieme detengono il 63% dell’offerta.

Nel 2025, il fatturato medio per camera è previsto a 656 euro, con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente. Uno degli hotel con i ricavi più alti è l’Aman Venezia, che ha registrato un milione di euro per camera.

Nel 2024, il settore del lusso ha visto un aumento dei pernottamenti, raggiungendo quasi 284 milioni, superando di poco i livelli del 2019. Il fatturato stimato per il segmento dell’ospitalità è di 7,8 miliardi. Il Forte Village ha guidato la classifica dei ricavi con 85,4 milioni di euro.

Il comparto lusso si sta dimostrando molto attraente per gli investitori con una crescita significativa, e le strutture italiane registrano margini operativi più elevati rispetto ad altre città europee.

