Italia Coppa Davis

Fabio Fognini, ex tennista e attuale manager di Flavio Cobolli, ha parlato della Coppa Davis e del suo significato per gli atleti italiani. Fognini, che ha giocato 69 partite per la Nazionale tra il 2008 e il 2022, ha affermato che la Coppa Davis è un’esperienza unica e trasformante per i giocatori. Ha ricordato la sua impresa nel 2014, quando ha sconfitto Andy Murray nella sfida contro la Gran Bretagna a Napoli, e ha espresso il suo orgoglio per aver fatto parte della squadra italiana.

Fognini ha anche parlato della sua decisione di ritirarsi dal tennis e di dedicarsi al ballo, partecipando allo show “Ballando con le stelle”. Ha affermato di essersi divertito e di aver ricevuto commenti positivi, ma di non guardare più il tennis. Ha inoltre espresso la sua opinione sulla nuova formula della Coppa Davis, affermando che è stata trasformata in peggio e che i top player non sono più coinvolti.

Fognini ha scelto Flavio Cobolli come talento da gestire perché lo considera un giocatore con grinta e carattere, che non si arrende mai. Ha affermato di aver capito subito che Cobolli era un giocatore speciale e di aver deciso di aiutarlo a crescere nel tennis. Ha inoltre espresso la sua speranza che Cobolli possa esprimersi al meglio e aggiungere livello tecnico al suo gioco. Infine, Fognini ha affermato di non aver ancora deciso se sarà presente alla prossima partita della Coppa Davis a Bologna, ma di lasciare aperta la porta alla possibilità.