Italia contro plastica

È stato siglato a Roma il protocollo d’intesa tra ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata nella salvaguardia del pianeta e nella riduzione dell’impatto della plastica sull’ambiente. L’accordo favorirà azioni congiunte di sensibilizzazione per cittadini e amministrazioni, promuovendo la corretta gestione dei rifiuti plastici e lo sviluppo di buone pratiche locali.

Il protocollo stabilisce un canale diretto tra Plastic Free e la rete dei Comuni italiani per condividere iniziative, rafforzare la collaborazione territoriale e dare visibilità alle esperienze virtuose. La tutela dell’ambiente e la lotta all’inquinamento da plastica sono priorità assolute per le amministrazioni locali, che sono estremamente soddisfatte di formalizzare la partnership con Plastic Free.

Il protocollo è strategico per moltiplicare l’impatto delle azioni ambientali a livello comunale, attraverso la promozione delle buone pratiche per una corretta gestione dei rifiuti plastici. Lavoreranno insieme per trasformare i Comuni in veri e propri motori di cambiamento, sensibilizzando i cittadini e sostenendo una coscienza ecologica diffusa.

Sono orgogliosi di questo accordo con ANCI, perché rafforza l’impegno quotidiano sul territorio, al fianco di centinaia di amministrazioni comunali. I Comuni sono protagonisti della transizione ecologica e possono essere un motore straordinario di cambiamento, soprattutto nella lotta all’inquinamento da plastica.

Plastic Free ha già siglato 524 protocolli con Comuni italiani. Tra le iniziative più significative, il riconoscimento “Comune Plastic Free”, assegnato a 122 realtà virtuose. Il protocollo prevede il reciproco impegno a valorizzare e divulgare le rispettive iniziative ambientali. ANCI supporterà la diffusione delle attività di Plastic Free nella rete dei Comuni, mentre l’associazione coinvolgerà ANCI nei progetti rilevanti e darà visibilità alla collaborazione attraverso i propri canali.

Con questo accordo, ANCI e Plastic Free pongono le basi per una cooperazione strutturata, orientata alla tutela ambientale e alla partecipazione attiva delle comunità locali.