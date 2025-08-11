Italia contro Netanyahu: Crosetto denuncia l’occupazione di Gaza

Il governo italiano esprime fermamente la propria posizione riguardo alla situazione in Gaza, affrontando la questione con toni decisi. In un’intervista a La Stampa, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha condannato le azioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu, definendole “inaccettabili”.

Crosetto ha dichiarato che non si può parlare di operazioni militari con danni collaterali, bensì di una “pura negazione del diritto e dei valori fondanti della nostra civiltà.” Ha sottolineato l’urgenza di “obbligare Netanyahu a ragionare,” evidenziando che l’occupazione di Gaza e le violenze in Cisgiordania rappresentano un cambiamento qualitativo che richiede interventi decisi. Secondo il ministro, tali misure non sarebbero contro Israele, ma mirerebbero a proteggere il popolo israeliano da un governo ritenuto privo di ragione e umanità.

In merito alla liberazione di Gaza, Crosetto ha chiarito la necessità di distinguere tra liberazione da Hamas e cacciata dei palestinesi, affermando che la vera liberazione non può prescindere dal rispetto del popolo. Ha criticato la posizione attuale di Tel Aviv, sostenendo che il governo non sembra disposto al dialogo e ha adottato una linea sempre più estremista, trasformando la legittima difesa in un progetto di conquista territoriale che rischia di causare una catastrofe umanitaria.

Infine, riguardo al riconoscimento dello Stato di Palestina, Crosetto ha sottolineato che tale riconoscimento, in assenza di uno Stato concreto, rappresenterebbe solo una provocazione. Ha ribadito la necessità di seguire la storica risoluzione dell’Onu sui “due popoli, due Stati,” sottolineando l’importanza di salvaguardare i diritti di entrambi i popoli coinvolti.