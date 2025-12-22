Italia contro la corruzione a Doha

L’Italia ha partecipato all’undicesima Conferenza degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, tenutasi a Doha, in Qatar, con una delegazione guidata dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio. La Conferenza ha riunito 192 Paesi e oltre 2.500 delegati da tutto il mondo.

Nel suo intervento in plenaria, Nordio ha sottolineato il ruolo di primo piano dell’Italia nei lavori della Conferenza. Esperti italiani sono intervenuti come relatori in otto eventi di approfondimento, contribuendo al dibattito su temi come il nesso tra corruzione e criminalità organizzata, il traffico di migranti, il riciclaggio dei proventi illeciti e il traffico dei beni culturali.

Uno degli eventi a latere dei lavori è stato dedicato all’attuazione concreta della Risoluzione 10/5 adottata su proposta italiana. Il Ministro Nordio ha ribadito la necessità di un approccio integrato, che unisca prevenzione, repressione efficace, indagini finanziarie e cooperazione internazionale.

L’Italia ha confermato il proprio ruolo di promotore attivo dell’agenda anticorruzione a livello multilaterale, guidata dall’Ambasciatore Debora Lepre. La centralità delle vittime e la necessità di un approccio basato sui diritti umani sono stati sottolineati nel panel ‘Advancing the Rights of Victims of Corruption’.

Il contributo delle istituzioni italiane nel contrasto alla corruzione su scala internazionale è stato messo in luce in ulteriori eventi, con particolare attenzione al ruolo dell’ANAC nella prevenzione della corruzione negli appalti pubblici e dell’impegno delle forze dell’ordine italiane nel contrasto ai flussi finanziari illeciti.

La Conferenza si è conclusa con l’adozione di undici risoluzioni, riguardanti tra l’altro la trasparenza nei finanziamenti a partiti politici e campagne elettorali, il ruolo della corruzione nei crimini ambientali e nel traffico di migranti, la formazione per la diffusione di una cultura dell’integrità fra le nuove generazioni e il meccanismo di attuazione delle UNCAC.