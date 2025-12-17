Italia contro inquinamento da plastica

A Roma è stato siglato un protocollo d’intesa tra l’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e Plastic Free Onlus, un’organizzazione di volontariato impegnata nella salvaguardia del pianeta e nella riduzione dell’impatto della plastica sull’ambiente. L’accordo favorirà azioni congiunte di sensibilizzazione per cittadini e amministrazioni, promuovendo la corretta gestione dei rifiuti plastici e lo sviluppo di buone pratiche locali.

Il protocollo stabilisce un canale diretto tra Plastic Free e la rete dei Comuni italiani per condividere iniziative, rafforzare la collaborazione territoriale e dare visibilità alle esperienze virtuose. Secondo Gaetano Manfredi, presidente ANCI, “la tutela dell’ambiente e, in particolare, la lotta all’inquinamento da plastica, sono priorità assolute per le nostre amministrazioni locali”.

Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free, ha dichiarato che “siamo orgogliosi di questo accordo con ANCI perché rafforza il nostro impegno quotidiano sul territorio, al fianco di centinaia di amministrazioni comunali”. Plastic Free ha già siglato 524 protocolli con Comuni italiani e ha assegnato il riconoscimento “Comune Plastic Free” a 122 realtà virtuose.

Inoltre, a Fiesole si è tenuto il tavolo tecnico regionale per fare il punto su presente e futuro dei distretti biologici in Toscana. L’assessore ad agricoltura, economia e turismo Leonardo Marras ha presieduto l’incontro, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle undici comunità distrettuali. Marras ha dichiarato che “con l’ultimo riconoscimento di Terre Apuane, abbiamo 64 Comuni che hanno deciso di impegnarsi ad adottare politiche di tutela dell’uso del suolo, di riduzione della produzione di rifiuti, di difesa dell’ambiente, di promozione delle produzioni biologiche e di salvaguardia e valorizzazione della biodiversità agricola e naturale”.

I distretti biologici toscani iscritti nel Registro nazionale sono undici e la Toscana è ai vertici a livello nazionale per impegno verso la sostenibilità. La superficie a bio della Toscana sul totale della SAU è pari al 36,5%, mentre la superficie biologica media dei distretti tocca quasi il 50%. La Toscana ha investito oltre 300 milioni nel Psr 2014-22 e ha previsto 231 milioni di contributo per il consolidamento e lo sviluppo della conversione a biologico delle aziende agricole toscane nel CSR Toscana 2023-2027.