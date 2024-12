L’Italia ha aggiunto un’altra medaglia ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest, ottenendo il bronzo nella staffetta 4X100 mista maschile. La squadra italiana, composta da Lorenzo Mora, Ludovico Viberti, Michele Busa e Alessandro Miressi, ha chiuso la gara con un tempo di 3.19.91, conquistando il gradino più basso del podio e totalizzando così la nona medaglia per l’Italia in questo evento. La Russia ha vinto l’oro con un tempo di 3.18.68, stabilendo un nuovo record del mondo, mentre gli Stati Uniti si sono aggiudicati l’argento con un tempo di 3.19.03.

Inoltre, Lorenzo Mora ha brillato anche nei 200 metri dorso, conquistando la medaglia d’argento. Il ventiseienne di Carpi ha interrotto il cronometro a 1.48.96, posizionandosi dietro all’ungherese Hubert Kos, che ha vinto l’oro in 1.45.65. La medaglia di bronzo è andata al francese Mewen Tomac, con un tempo di 1.49.93.

D’altra parte, Benedetta Pilato ha avuto una prestazione quasi sul podio, chiudendo al quarto posto nella finale dei 50 metri rana femminili. La sua prova si è conclusa con il tempo di 29″11. L’oro è andato alla lituana Ruta Meilutyte, che ha fermato il cronometro a 28″54. Le medaglie d’argento e di bronzo sono andate rispettivamente alla cinese Qianting Tang, con un tempo di 28″86, e alla statunitense Lilly King, che ha toccato a 28″91.

Questi risultati confermano la solidità della squadra italiana, che continua a ottenere successi importanti in una competizione di alto livello come i Mondiali di nuoto. Con le diverse medaglie conquistate, tra cui l’oro, l’argento e il bronzo, l’Italia dimostra di avere atleti di grande talento e preparazione, contribuendo a mantenere alta la bandiera italiana nella scena mondiale del nuoto.