Italia: Cloudflare contro Agcom

Il CEO di Cloudflare, Matthew Prince, ha espresso forti critiche nei confronti della sanzione da 14 milioni di euro emessa dall’Agcom e della normativa antipirateria italiana. Prince sostiene che la società non ha avuto accesso a un giusto processo e che la multa è stata ingiusta, in quanto un organo quasi giudiziario in Italia ha imposto a Cloudflare di censurare contenuti non solo in Italia, ma a livello globale.

La società sta valutando di interrompere i servizi di sicurezza pro bono per le prossime Olimpiadi Milano-Cortina e di portare il caso all’attenzione dell’amministrazione Usa e del Cio. La posizione di Cloudflare è condivisa da Andrea Stroppa, che critica l’Italia per l’ignoranza della classe politica.

La risposta della società potrebbe andare oltre, con l’interruzione dei servizi di sicurezza gratuiti in Italia, la rimozione di server dalle città italiane e la sospensione di investimenti o aperture di sedi nel Paese. Il CEO di Cloudflare cita Elon Musk, sostenendo che la libertà di parola è sotto attacco da parte di politici europei.

La Lega Serie A ha risposto alle dichiarazioni di Cloudflare, definendole “distorsioni, minacce e falsità”. L’ad Luigi De Siervo difende la normativa antipirateria e strumenti come Piracy Shield, sottolineando che la sanzione riguarda esclusivamente la tutela del diritto d’autore, non la censura di internet.