Italia cerca un regista

L’Italia è alla ricerca di un regista in vista degli spareggi e il ct Gattuso sta valutando diverse opzioni. Una di queste è Marco Verratti, attualmente all’Al Duhail in Qatar, che è stato incontrato dal ct e dal capodelegazione Buffon durante una visita in Qatar. Non si tratta di una scelta definitiva, ma piuttosto di un’idea che Gattuso sta prendendo in considerazione.

L’Italia non ha un vero regista dai tempi della coppia Verratti-Jorginho e Gattuso sta cercando di trovare una soluzione per questo problema. Nel frattempo, il ct ha deciso di non organizzare uno stage per la squadra, preferendo invece incontrare i giocatori individualmente e discutere con loro dei progetti per i playoff.

Gattuso ha già incontrato alcuni giocatori, come Retegui in Arabia Saudita, e nei prossimi giorni sarà a Londra per vedere gli azzurrabili di Premier. Inoltre, incontrerà i giocatori a Milano, Bergamo, Roma e Napoli per discutere dei piani per i playoff. Il ct sta anche valutando la condizione fisica di Verratti, che ha lasciato la Francia nel settembre 2023 e ha giocato con l’Al-Arabi due stagioni prima di trasferirsi all’Al Duhail. Verratti ha detto di essere disponibile a tornare in nazionale se necessario, aprendo un capitolo interessante per il ct.