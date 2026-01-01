Italia: calo degli sbarchi

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presentato i dati statistici sull’immigrazione, sottolineando una netta riduzione degli sbarchi e un aumento dei rimpatri. Secondo i dati, gli arrivi via mare hanno subito un calo del 58% rispetto all’anno precedente. Questa tendenza viene presentata come una cesura evidente rispetto al passato.

Il ministro ha diffuso il messaggio attraverso un video pubblicato su un social, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio e trasversale. Piantedosi ha ribadito di parlare “da uomo delle istituzioni prima ancora che da ministro”, rivendicando un dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini.

La riduzione degli sbarchi non sarebbe il frutto di circostanze occasionali, ma il risultato di una strategia complessiva. Accordi con i Paesi di origine e di transito, rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e una più stretta cooperazione internazionale costituirebbero i pilastri di un’azione volta a governare il fenomeno migratorio in modo più ordinato e previdibile.

Accanto al calo degli arrivi, Piantedosi ha posto l’accento sull’aumento dei rimpatri. Nel corso dell’anno sarebbero state rimpatriate quasi settemila persone, con un incremento del 55% rispetto al 2022. Un dato che, nelle intenzioni del ministro, segnala una maggiore capacità dello Stato di dare attuazione ai provvedimenti di espulsione.

L’aumento dei rimpatri viene attribuito a una serie di interventi sul piano organizzativo. Il potenziamento delle strutture dedicate, il miglioramento delle procedure di identificazione e una più intensa collaborazione con i Paesi di origine vengono indicati come fattori determinanti. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere effettive decisioni che in passato rimanevano spesso sulla carta.

Il ministro ha contrapposto i “numeri veri” a quella che definisce una diffusione di ipocrisie e fake news. Il richiamo alla veridicità dei dati assume una valenza politica e comunicativa: riportare il dibattito su basi oggettive, sottraendolo a letture emotive o strumentali, viene presentato come una responsabilità istituzionale. Tuttavia, non mancano interpretazioni critiche, che invitano a leggere i dati con cautela e a considerare come la riduzione degli sbarchi non coincida necessariamente con una diminuzione delle migrazioni complessive.