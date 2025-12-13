Italia calcio cerca talenti

Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale azzurra, ha espresso la sua opinione sulla crisi di talento nel calcio italiano. Secondo lui, è fondamentale avere un’idea e una visione chiara per evitare di ripetere momenti difficili e deludenti dal punto di vista dei risultati.

Buffon spiega che quando c’è una crisi di talento, non bisogna pensare solo al presente, ma invece considerare il percorso lungo che porta a sviluppare il talento. Questo percorso inizia 10-15 o anche 20 anni prima e richiede una visione e un impegno costanti.

Per tornare a vedere un certo tipo di talento, bisogna concentrarsi sull’età di base, ovvero i ragazzi tra i 6 e i 13 anni e quelli tra i 7 e i 14 anni. In questo periodo, i giovani possono sviluppare e mostrare il loro talento e bisogna essere in grado di intercettarlo e forgarlo.

Tuttavia, ci sono molti altri sport, come il tennis, che stanno attirando l’attenzione dei giovani e quindi il calcio deve essere bravo e capace di utilizzare metodologie diverse per far emergere i talenti.

Secondo Buffon, il calcio ha un dna particolare in paesi come l’Italia, il Brasile, l’Argentina, l’Uruguay e la Croazia, e quindi ci saranno sempre talenti, l’importante è saperli vedere e non soffocarli.