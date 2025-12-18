Italia, bufera su Signorini

Pierpaolo Pretelli è stato coinvolto nella bufera scatenata da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini. Durante la puntata di Falsissimo intitolata “Il prezzo del successo”, Corona ha accusato Signorini di aver sfruttato il suo potere per ottenere prestazioni intime da parte di alcuni uomini che aspiravano a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Corona ha anche citato Pretelli, lasciando intendere che quest’ultimo avrebbe avuto rapporti esclusivi con Signorini.

Pretelli ha scelto di non commentare la vicenda e ha bloccato i commenti sui suoi ultimi contenuti Instagram dopo che era stata pubblicata una valanga di messaggi negativi. Anche la sua compagna, Giulia Salemi, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Signorini si è limitato a dire che la questione è “tutto in mano ai suoi legali”, senza smentire le accuse di Corona.

Mediaset non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, ma si sussurra che ci siano state riunioni “calde” per decidere sul futuro della conduzione del Grande Fratello Vip. Alcuni sostengono che Signorini potrebbe essere rimosso e che Ilary Blasi potrebbe essere una possibile sostituta, essendo già molto familiare con il programma. Nessuna delle persone coinvolte ha smentito le accuse di Corona, alimentando ulteriore speculazione sulla vicenda.