Italia: Bonelli si vede già ministro

Angelo Bonelli, leader dei Verdi e a capo di Avs, si è espresso sulla possibilità di un futuro governo post Giorgia Meloni, ipotesi che al momento sembra più un film di fantapolitica che realtà. Tuttavia, in un confronto con il direttore de Il Tempo Daniele Capezzone durante la puntata de L’aria che tira, Bonelli ha dichiarato: “Quando sarà, svolgerò le mie funzioni da ministro con onore e disciplina”.

Capezzone ha ironizzato sul fatto che l’Italia possa resistere a Bonelli come ministro, e Bonelli ha replicato: “L’Italia ha resistito a tante sciagure, può resistere anche a lei e al ministro della Difesa”. Il direttore ha ribattuto: “Resistiamo anche a Capezzone se è per questo. Stia sereno”. Capezzone ha concluso: “L’Italia supererà brillantemente questa prova, e sono sempre serenissimo e di buon umore, poi l’idea di lei in un governo in questo momento ci fa ridere, potrebbe farci piangere, ma adesso ci fa sorridere”.