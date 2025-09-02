Italia batte Spagna: vittoria al cardiopalma a Eurobasket

L’Italia ha battuto la Spagna con il punteggio di 67-63 in un intensa partita degli Europei di basket. Il coach Pozzecco ha schierato in campo Pajola, Spagnolo, Fontecchio, Melli e Diouf, mentre Scariolo ha scelto De Larrea, Pradilla, Parra, Hernangomez e Aldama.

L’inizio della partita ha visto entrambe le squadre con attacchi poco efficaci, con l’Italia in difficoltà sin dai primi minuti. La Spagna ha rapidamente messo a segno un parziale di 10-0, grazie a due triple di De Larrea, mentre l’Italia faticava a trovare la via del canestro. Dopo un primo timeout, gli azzurri hanno commesso quattro palle perse e la Spagna ha continuato a segnare, chiudendo il primo quarto sul 10-18.

Il secondo quarto ha visto l’Italia finalmente riprendersi. Pippo Ricci ha segnato la prima tripla per gli azzurri e Niang ha dato il via a un controbreak, accorciando le distanze sul -3. Fontecchio ha iniziato a segnare e, nonostante una fase finale del quarto in cui le due squadre hanno faticato, l’Italia è andata all’intervallo con un punteggio di 30-36.

Nel terzo quarto, l’Italia ha cominciato a accumulare falli, mentre Diouf ha segnato in modo decisivo, permettendo di chiudere il quarto avanti 49-47. Nel finale, Nonostante l’uscita di Niang per infortunio, l’Italia ha saputo reagire.

Nell’ultimo quarto, l’Italia ha mantenuto il vantaggio fino a chiudere la partita con liberi di Spissu e Ricci, portando a casa una vittoria fondamentale che ha garantito il passaggio agli ottavi di Eurobasket 2025.