20.6 C
Roma
sabato – 15 Novembre 2025
Attualità

Italia avanza nel girone, ottimo risultato nonostante la sconfitta

Da stranotizie
Italia avanza nel girone, ottimo risultato nonostante la sconfitta

Gli italiani hanno concluso il girone Fleming al primo posto. Nonostante la sconfitta nell’ultima partita contro i campioni in carica Krawietz e Puetz, gli azzurri avevano già ottenuto vittorie importanti contro lo spagnolo Marcel Granollers in coppia con l’argentino Horacio Zeballos e contro gli inglesi Julian Cash e Lloyd Glasspool.

Nel gruppo McEnroe, la coppia Heliovaara/Patten, quarta nel ranking, ha terminato il girone al secondo posto, guadagnandosi così l’accesso alla semifinale, grazie al successo contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Cime Tempestose: Scopri il Trailer Ufficiale e le Novità!
Articolo successivo
Mini Frigo Candy Comfort 106L con Freezer, Silenzioso e Efficiente
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.