Italia avanza nel girone, ottimo risultato nonostante la sconfitta

Gli italiani hanno concluso il girone Fleming al primo posto. Nonostante la sconfitta nell’ultima partita contro i campioni in carica Krawietz e Puetz, gli azzurri avevano già ottenuto vittorie importanti contro lo spagnolo Marcel Granollers in coppia con l’argentino Horacio Zeballos e contro gli inglesi Julian Cash e Lloyd Glasspool.

Nel gruppo McEnroe, la coppia Heliovaara/Patten, quarta nel ranking, ha terminato il girone al secondo posto, guadagnandosi così l’accesso alla semifinale, grazie al successo contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic.