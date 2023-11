Italia-Australia 1-0 in finale Coppa Davis: ora Sinner-De Minaur

Italia in vantaggio 1-0 contro l’Australia nella finale di Coppa Davis 2023 a Malaga. Matteo Arnaldi, 22 anni, si aggiudica il primo singolare battendo Alexei Popyrin per 7-5, 2-6, 6-4. Nel secondo singolare, in campo Jannik Sinner contro Alex De Minaur.

Sinner-De Minaur 3-1 – De Minaur prova a variare il copione tattico per uscire dagli scambi che Sinner comanda con potenza e precisione superiore. L’australiano non sfonda, 3-1.

Il ligure esce dal match nel secondo set, lasciando campo al rivale che vola sul 4-0 con 2 break e deve solo amministrare il gioco per pareggiare: 6-2, verdetto rinviato al terzo parziale. Si continua a procedere a strappi, tra una valanga di errori gratuiti. Arnaldi rischia di complicarsi costantemente la vita sul proprio servizio: i doppi falli totali sono 9, le palle break concesse e salvate nel set sono 8. Nel momento clou, l’azzurro finalmente sale di livello e si porta fino al 5-4. Quando conta di più, Arnaldi non sbaglia: break e vittoria per 6-4. “Non ho giocato molto nelle ultime settimane. Ho vinto una delle partite più importanti della mia vita, non so cosa dire… Ora tocca a Jannik, lui è sempre pronto”, dice l’azzurro, cedendo il testimone a Sinner.