Italia attrazione per i milionari

L’Italia sta diventando un luogo di attrazione per i milionari, con un saldo di +3.600 “milionari” in ingresso, secondo l’Henley Private Wealth Migration Report. Questo risultato pone l’Italia al terzo posto, dopo gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti. La definizione di “milionari” in questo contesto si riferisce a persone con una liquid investable wealth di almeno un milione di dollari, escludendo gli immobili.

L’attrazione italiana è il risultato di una combinazione di fattori, tra cui il clima, lo stile di vita e la posizione geografica, ma soprattutto la prevedibilità fiscale per chi sposta la residenza. Il regime dei “neo-residenti” offre un’imposta sostitutiva sui redditi esteri, che nel 2025 è salita a 200.000 euro l’anno, con la possibilità di estensione ai familiari a condizioni specifiche. Questo ha creato un’onda di interesse per l’Italia, in particolare per Milano, che è diventata una destinazione “pratica” per le famiglie benestanti e super-benestanti.

L’arrivo di questi nuovi residenti ha creato una domanda di servizi, scuole e real estate di lusso, con una pressione sui prezzi e gli affitti. Tuttavia, la crescita economica non è automatica e dipende da come questi nuovi residenti decidono di investire il loro capitale. La politica economica deve essere in grado di trasformare questa attrazione in capitale paziente, investendo in imprese, innovazione e filiere, piuttosto che semplicemente in un boom di rendite e consumi.

Con la legge di Bilancio 2026, l’imposta sostitutiva del regime dei neo-residenti è salita da 200.000 a 300.000 euro l’anno sui redditi esteri, con un add-on per i familiari che raddoppia da 25.000 a 50.000 euro ciascuno. Questa modifica non è retroattiva e si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dall’entrata in vigore della legge. La vera sfida per l’Italia sarà trasformare questa attrazione in capitale paziente e non soltanto in un boom di rendite e consumi.

