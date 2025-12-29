Italia: arriva il freddo

L’Italia sta per entrare in una nuova fase meteorologica. Dopo alcune giornate di sole e temperature miti, si prevede l’arrivo di una corrente artica dal Nord, che porterà con sé un’ondata di freddo su scala continentale. Secondo Stefano Federico, ricercatore dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale ricerche, questo freddo sarà particolarmente intenso e si farà sentire già nella notte di San Silvestro.

Le temperature scenderanno tra meno cinque e meno dieci gradi sulle pianure del Nord e nelle aree interne del Centro, creando le condizioni per gelate diffuse. La Pianura Padana e le zone interne del Centro saranno le aree più esposte all’ondata di freddo, mentre i vacanzieri che amano sciare troveranno le condizioni ideali per trascorrere giornate in pista. Il freddo secco e pungente si farà sentire soprattutto nelle ore serali e notturne, e potrebbe anche portare precipitazioni sparse con nevicate sulle zone interne appenniniche.

L’evoluzione della situazione meteorologica dipenderà dall’interazione tra l’aria gelida in arrivo dal Nord Europa e una bassa pressione in formazione sul Mediterraneo. Se questo incastro dovesse realizzarsi, non si esclude che la neve possa spingersi a quote più basse. Intanto, gli ultimi giorni dell’anno scorreranno ancora all’insegna di un equilibrio fragile, con cieli sereni su gran parte del Paese e temperature in calo.