Italia-Arabia Saudita, Meloni: “Inizia una nuova era”

La nuova era dei rapporti tra Italia e Arabia Saudita prende avvio ad Al-Ula, un’antica oasi patrimonio dell’umanità. Qui, il principe ereditario Mohammed bin Salman ha accolto la premier italiana Giorgia Meloni per celebrare un accordo che consolida i legami tra i due Paesi, elevandoli a una partnership strategica. L’incontro si è svolto in un campo tendato, con Meloni e bin Salman che hanno discusso di questioni globali come il cessate il fuoco a Gaza, il conflitto russo-ucraino e la transizione energetica, sorseggiando tè alla menta.

Il fulcro della missione di Meloni sono stati gli accordi dal valore di circa 10 miliardi di dollari, firmati durante una tavola rotonda con rappresentanti di entrambi i Paesi. Queste intese, che spaziano dalla difesa alla valorizzazione del patrimonio culturale, segnano l’inizio di una nuova era nella cooperazione tra Italia e Arabia Saudita. Meloni ha enfatizzato l’importanza di un dialogo franco per favorire ulteriori sviluppi.

La premier ha anche ribadito il Piano Mattei per l’Africa, invitando i sauditi a collaborare nello sviluppo di progetti per il continente africano. Tra le aziende coinvolte ci sono Cassa depositi e prestiti, Sace e Ansaldo Energia, mentre Leonardo e Fincantieri si occupano di aeronautica e costruzione navale.

La giornata di Meloni non si esaurisce qui; dopo Al-Ula, si recherà in Bahrein per un colloquio bilaterale con il Re Hamad Bin Isa Al Khalifa, affrontando temi di cooperazione regionale e sicurezza.

Nel frattempo, le polemiche interne in Italia rimangono sullo sfondo, mentre Meloni affronta questioni diplomatiche cruciali.