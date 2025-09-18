21.3 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Italia approva legge storica sull’intelligenza artificiale

Italia approva legge storica sull'intelligenza artificiale

L’Italia ha approvato un disegno di legge sulla regolazione dell’intelligenza artificiale, che segna un passo importante per allinearsi alle normative europee. Con 77 voti favorevoli, 55 contrari e 2 astenuti, il Senato ha dato il via libera a un provvedimento che si propone di integrare le specificità italiane in ambito IA, in particolare nei settori della ricerca e delle piccole e medie imprese.

Il ddl è composto da sei articolati principali che stabiliscono i fondamenti della nuova regolamentazione, tra cui il rispetto dei diritti umani, la sicurezza, la trasparenza e la spiegabilità degli algoritmi. Riconosce anche il legame tra uso dell’IA e sviluppo economico, con l’obiettivo di sostenere l’innovazione senza compromettere i diritti dei cittadini. Particolare attenzione è data al settore sanitario, in cui è prevista l’applicazione dell’IA per diagnosi e trattamento, pur con restrizioni sul trattamento di dati sensibili.

Il provvedimento tocca anche il mondo del lavoro, imponendo ai datori di informare i dipendenti sull’uso di sistemi intelligenti, ma non prevede nuove forme di tutela collettiva. Inoltre, l’uso dell’IA in ambito giudiziario è limitato, per garantire che tutte le decisioni rimangano di competenza dei magistrati.

Per garantire l’attuazione della legge, sono stati previsti il coinvolgimento dell’Agenzia per l’Italia Digitale e della Cybersicurezza Nazionale. Tuttavia, la legge ha suscitato critiche per la sua generale vaghezza e per la limitatezza degli investimenti previsti, mentre si rileva la necessità di aggiornamenti futuri.

