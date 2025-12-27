Italia: annunci immobiliari

Il sistema di ricerca presenta una selezione di regioni e province italiane per una ricerca avanzata. Le regioni disponibili sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Per ogni regione, è possibile selezionare una o più province specifiche. Ad esempio, in Abruzzo si possono scegliere Chieti, L’Aquila, Pescara o Teramo. Allo stesso modo, le altre regioni presentano le loro province corrispondenti.

Oltre alla selezione geografica, il sistema consente anche di filtrare i risultati in base al prezzo. Gli utenti possono scegliere un prezzo minimo e massimo tra diverse opzioni: 0 €, 50.000 €, 80.000 €, 100.000 €, 150.000 € e 250.000 €.

Il sistema include anche un pulsante di invio per eseguire la ricerca e un logo che linka al sito web di riferimento. Inoltre, sono presenti script per il tracciamento degli eventi e la gestione dei cookie.