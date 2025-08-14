Italia all’Expo 2025: crescita e opportunità in Giappone

In Giappone, a Osaka, l’Italia sta guadagnando attenzione grazie al Padiglione Italia all’Expo 2025. Recentemente, dal 13 luglio al 13 agosto, il Padiglione ha visto un incremento significativo di visitatori, con un aumento del 46% rispetto ai tre mesi precedenti. Nel solo mese scorso, sono stati registrati 3.520 nuovi visitatori, portando il totale a 11.225 partecipanti.

Il Padiglione, concepito per celebrare il talento, la cultura e l’innovazione italiana, è diventato un centro per incontri e opportunità, attirando delegazioni ufficiali, imprenditori e investitori. Finora, sono stati organizzati 457 eventi, di cui 124 dedicati a tematiche economiche, evidenziando così un crescente interesse verso il mondo degli affari. Gli incontri B2B stanno proseguendo con successo: sono già stati organizzati oltre 100 incontri, supportati da degustazioni di cibo italiano curate da Eataly.

Negli ultimi 30 giorni, le visite ufficiali sono aumentate dell’88%, per un totale di 390 tra aprile e agosto. Questo forte incremento dimostra l’attrattiva del Padiglione non solo come vetrina, ma anche come luogo di azione concreta. In quattro mesi, sono stati firmati 12 memorandum d’intesa tra università e centri di ricerca e sono stati annunciati investimenti per 336 milioni di euro.

Tra i principali investitori, si segnala un investimento del gruppo Danieli di 200 milioni di euro per impianti siderurgici in Giappone e 80 milioni di euro da parte di NSG Group per modernizzare un forno in Abruzzo. Infine, DR Automobiles prevede un investimento di 50 milioni di euro per un progetto che include l’assunzione di 300 nuovi lavoratori, mentre Ebara Corporation investirà 6 milioni di euro per espandere il proprio stabilimento in Veneto.