Italia: Allevamenti animali fermI a leggi obsolete

L’Europa sta avanzando verso nuove normative riguardanti il benessere e la tracciabilità di cani e gatti, mentre l’Italia rimane ancorata a leggi obsolete e inadeguate. Il Gruppo allevatori cinofili (Gac) ha evidenziato questa situazione dopo che l’Europarlamento ha approvato un Regolamento sul benessere degli animali da compagnia, che prevede l’obbligo di identificazione tramite microchip e registrazione in banche dati nazionali interfacciate a un sistema centrale europeo.

In Italia, la banca dati per questi animali, conosciuta come Sinac (Sistema Informativo Nazionale Animali da Compagnia), avrebbe dovuto essere operativa nel dicembre 2023, ma è stata bloccata a causa delle proteste di gran parte del settore e delle Regioni per modifiche non richieste. Inoltre, attualmente gli allevamenti di animali da compagnia in Italia sono regolati da un decreto del 1934, che li inserisce nel comparto agricolo e li sottopone a regole sanitarie per animali da reddito.

Il presidente del Gac, Attilio Presta, ha annunciato l’intenzione di avviare una campagna di raccolta fondi per sostenere un ricorso al Tar contro queste normative. Presta ha sottolineato l’importanza di una selezione etica, della valorizzazione zootecnica e del rispetto delle necessità degli animali, sostenendo che l’Europa ha compreso questa necessità, mentre l’Italia rischia di restare isolata e svantaggiata rispetto ai concorrenti europei.

Fonte: www.ansa.it