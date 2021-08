Il team italiano alle Olimpiadi di Tokyo ha infranto tutti i record ed ottenuto ben 40 medaglie suddivise in maniera perfetta in 10 oro, 10 argento e 20 bronzo.

Una Olimpiade da record per la spedizione italiana dato che mai fino ad ora avevano portato a casa 40 medaglie. Il record precedente era di 36 stabilito a Los Angeles nel 1932 ed eguagliato a Roma nel 1960. Replicare anche a Parigi 2024 sarà dura (ma non impossibile).

In ognuna delle 16 giornate di gara è stato conquistato almeno un podio, anche questo è un fatto mai verificatosi nella storia delle Olimpiadi per l’Italia. Da aggiungere che mai prima di quest’anno l’Italia aveva vinto 20 medaglie di bronzo in una unica Olimpiade: è stato battuto il record di 13 bronzi raggiunto a Roma 1960 ed eguagliato a Sydney 2000.

Un altro record infranto è il numero delle discipline in cui è stata vinta almeno una medaglia: 19 in tutto. Il primato risaliva ad Atene, quando furono 17.

Italia alle Olimpiadi di Tokyo: tutti i numeri ed i record infranti

Sabato 24 luglio – ORO VITO DELL’AQUILA, taekwondo -58kg

Sabato 24 luglio – ARGENTO LUIGI SAMELE, sciabola maschile (scherma)

Domenica 25 luglio – BRONZO ELISA LONGO BORGHINI, prova in linea di ciclismo

Domenica 25 luglio – BRONZO ODETTE GIUFFRIDA, judo -52kg

Domenica 25 luglio – BRONZO MIRKO ZANNI, sollevamento pesi -67kg

Lunedì 26 luglio – BRONZO NICOLO’ MARTINENGHI, 100m rana (nuoto)

Lunedì 26 luglio – ARGENTO STAFFETTA 4X100 STILE LIBERO MASCHILE (nuoto)

Lunedì 26 luglio – ARGENTO DANIELE GAROZZO, fioretto (scherma)

Lunedì 26 luglio – ARGENTO DIANA BACOSI, skeet (tiro a volo)

Martedì 27 luglio – BRONZO MARIA CENTRACCHIO, judo -63kg

Martedì 27 luglio – BRONZO SPADA A SQUADRE FEMMINILE, scherma

Martedì 27 luglio – ARGENTO GIORGIA BORDIGNON, sollevamento pesi -64kg

Mercoledì 28 luglio – BRONZO FEDERICO BURDISSO, 200 farfalla (nuoto)

Mercoledì 28 luglio- BRONZO QUATTRO SENZA CANOTTAGGIO

Mercoledì 28 luglio – ARGENTO SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE (scherma)

Giovedì 29 luglio – BRONZO PIETRO RUTA E STEFANO OPPO, due pl (canottaggio)

Giovedì 29 luglio – ORO VALENTINA RODINI E FEDERICA CESARINI, due pl (canottaggio)

Giovedì 29 luglio – ARGENTO GREGORIO PALTRINIERI, 800 stile libero (nuoto)

Giovedì 29 luglio – BRONZO FIORETTO A SQUADRE FEMMINILE, scherma

Venerdì 30 luglio – BRONZO LUCILLA BOARI INDIVIDUALE FEMMINILE, tiro con l’arco

Sabato 31 luglio – BRONZO SIMONA QUADARELLA, 800 stile libero (nuoto)

Sabato 31 luglio – BRONZO IRMA TESTA, -57kg (boxe)

Sabato 31 luglio – ARGENTO MAURO NESPOLI INDIVIDUALE FEMMINILE (tiro con l’arco)

Sabato 31 luglio – BRONZO ANTONINO PIZZOLATO -81kg (sollevamento pesi)

Domenica 1 agosto – BRONZO STAFFETTA 4×100 MISTA MASCHILE (nuoto)

Domenica 1 agosto – ORO MARCELL JACOBS, 100 metri (atletica)

Domenica 1 agosto – ORO GIANMARCO TAMBERI, salto in alto (atletica)

Lunedì 2 agosto – ARGENTO VANESSA FERRARI, corpo libero (ginnastica artistica)

Martedì 3 agosto – ORO RUGGERO TITA E CATERINA BANTI, Nacra 17 (vela)

Mercoledì 4 agosto – ORO INSEGUIMENTO A SQUADRE MASCHILE, ciclismo su pista

Giovedì 5 agosto – BRONZO GREGORIO PALTRINIERI, 10KM NUOTO DI FONDO

Giovedì 5 agosto – ARGENTO MANFREDI RIZZA, K1 200 METRI canoa velocità

Giovedì 5 agosto – ORO MASSIMO STANO, 20km marcia maschile

Giovedì 5 agosto – BRONZO ELIA VIVIANI, Ciclismo su pista (omnium)

Giovedì 5 agosto – BRONZO VIVIANA BOTTARO, karate (kata)

Venerdì 6 agosto – ORO ANTONELLA PALMISANO, 20km marcia femminile

Venerdì 6 agosto – ORO LUIGI BUSA’, karate (kumite)

Venerdì 6 agosto – ORO STAFFETTA 4X100 MASCHILE (atletica)

Sabato 7 agosto – BRONZO ABRAHAM CONYEDO, lotta libera -97kg

Domenica 8 agosto – BRONZO GINNASTICA RITMICA All-Around