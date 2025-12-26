Italia, Alfonso Signorini nella bufera

Endemol Shine Italy, la società di produzione del Grande Fratello e del Grande Fratello Vip, ha rotto il silenzio sulla bufera che ha travolto Alfonso Signorini. La società ha avviato verifiche interne per fare chiarezza sui provini delle ultime edizioni del programma, dopo che erano emersi elementi sui media.

La nota ufficiale della società di produzione afferma che Endemol Shine Italy prende atto con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media e si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format. L’azienda ha avviato le verifiche interne per chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti del programma.

Endemol Shine Italy intende andare a fondo della vicenda e operare un’indagine interna per comprendere appieno le dinamiche relative alla composizione dei cast degli ultimi anni del Grande Fratello e del Grande Fratello Vip. Se si dovesse venire a scoprire che Signorini ha organizzato provini e scelto concorrenti seguendo criteri non in linea con quelli del programma, il conduttore stesso potrebbe ritrovarsi in una posizione scomoda.

La nota stampa è asciutta ed equilibrata e non è un segnale positivo per Signorini, che non ha incassato la difesa di Mediaset né quella di Endemol. La vicenda è complessa e ha già avuto sviluppi sotto il piano legale, con Signorini che ha denunciato Fabrizio Corona. Se venisse confermato che Signorini ha dato una corsia preferenziale ad alcuni personaggi con i quali scambiava messaggi privati e intimi, per lui ci sarebbero altri guai in vista. Mediaset non si è ancora pronunciata nell’attesa di capire i dettagli dell’intero caso.