Italia al top negli Europei di flag football a Parigi

L’Italia ha brillato nella prima giornata degli Europei di flag football, una disciplina che debutterà alle Olimpiadi di Los Angeles. Nonostante il freddo e il cielo nuvoloso di Parigi, la Nazionale ha ottenuto solo vittorie, con tre successi per la squadra maschile e due per quella femminile, iniziando così alla grande il cammino verso i Giochi.

I ragazzi, guidati da coach Bonomo, hanno iniziato con un convincente 39-13 contro l’Ucraina, seguito da una netta vittoria di 43-12 contro il Portogallo. L’attacco, orchestrato da Luke Zahradka e Austin Albericci, ha fatto la differenza. Successivamente, hanno dominato anche la Norvegia con un punteggio di 33-0, conquistando così il primo posto nel gruppo D. Domani affrontano l’Irlanda e la Svizzera, con l’obiettivo di avanzare ai quarti di finale previsti per la sera e puntare anche alle semifinali di sabato mattina.

Le ragazze, allenate da coach Douglas, hanno esordito con una solida vittoria per 26-6 contro la Danimarca, grazie a una difesa efficace. Hanno poi ottenuto un altro successo, 39-22 contro l’Irlanda, che consente loro di condividere la vetta del gruppo D con la Germania. Domani, è in programma uno scontro diretto contro le tedesche. L’Italia, rinvigorita rispetto ai World Games, può contare sul talento dell’attaccante italo-messicana Andrea Ferro Avolese, un acquisto di grande valore che potrebbe rivelarsi decisivo.