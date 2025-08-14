Italia al Top in Europa: Soddisfazione dei Turisti in Crescita

L’Italia continua a essere una delle destinazioni preferite dai turisti, con un elevato livello di soddisfazione. Recenti dati elaborati dall’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo suggeriscono che il nostro Paese è secondo solo alla Grecia in termini di soddisfazione, sia per il cibo sia per il comfort e la sostenibilità. Nel periodo tra gennaio e agosto 2025, l’Italia ha ottenuto un punteggio medio di 86,4, un incremento dello 0,6% rispetto all’anno precedente.

Questo punteggio si basa su vari fattori, inclusi cibo, gestione del tempo, ospitalità e qualità dell’alloggio. È particolarmente interessante il dato relativo alla sicurezza, dove l’Italia ha raggiunto il punteggio più alto in Europa, superando anche Spagna e Francia.

Tuttavia, il turismo italiano presenta una faccia contrastante. Da un lato, ci sono operatori balneari che lamentano una diminuzione dei turisti in alcune regioni come la Toscana e la Sardegna. Dall’altro, le presenze turistiche nei primi sei mesi del 2025 hanno raggiunto 121 milioni, con un incremento rispetto all’anno precedente. Sorprendentemente, un numero maggiore di stranieri ha scelto di visitare l’Italia, mentre gli italiani tendono a posticipare le ferie a mesi più freschi tra giugno e settembre.

Secondo i dati del Viminale, anche il mese di giugno ha visto un incremento significativo degli arrivi, con oltre 21 milioni di turisti. La montagna ha registrato un incremento rispetto al mare, con le Alpi e gli Appennini che attirano 6,8 milioni di persone.

In conclusione, l’Italia continua a essere un paese attraente per molti turisti, unendo elementi di tradizione e novità nel suo panorama turistico.