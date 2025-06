Italia al sicuro: effetti della rappresaglia iraniana(minimi)

La situazione geopolitica attuale ha portato a nuovi sviluppi nella regione mediorientale, con l’Iran che ha lanciato missili contro basi statunitensi in risposta a tensioni crescenti. Nonostante i timori, l’Italia ha dichiarato che i suoi militari operanti in Iraq, Kuwait e Qatar sono al sicuro.

Le rappresaglie iraniane hanno colpito principalmente le basi americane, senza arrecare danno ai soldati italiani, che erano già stati spostati in zone sicure secondo le procedure di sicurezza. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha confermato che tutti i militari italiani sono protetti. Le effettive attività militari italiane rimangono concentrate in aree strategiche come Erbil e Baghdad, mentre le forze navali italiane partecipano alla missione Aspides nel Mar Rosso, destinata a proteggere la navigazione in un contesto di crescente tensione, dovuta anche al coinvolgimento degli Houthi nel conflitto contro Israele. Inoltre, persistono preoccupazioni riguardo allo stretto di Hormuz, un passaggio marittimo cruciale per il traffico petrolifero globale, minacciato dall’Iran. Anche altre missioni europee nel Golfo Persico e nel Mediterraneo, come Atalanta ed Emasoh, stanno operando per garantire la sicurezza marittima, nonostante alcune siano attualmente prive di navi operative.

Fonte: www.ansa.it