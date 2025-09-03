Italia al centro del turismo mondiale: il Summit WTTC a Roma

Il Ministero del Turismo italiano sta organizzando il 25° Summit Globale del World Travel & Tourism Council (WTTC) a Roma, dal 28 al 30 settembre, confermando il ruolo dell’Italia nel turismo internazionale. La ministra Daniela Santanchè ha evidenziato l’importanza dell’evento, sottolineando come la presenza di un prestigioso incontro del settore nel nostro Paese dimostri la sua centralità riconosciuta a livello mondiale. Questo Summit rappresenta un’opportunità per mettere in evidenza le splendide destinazioni italiane e attrarre investimenti significativi, poiché il turismo è un motore economico e culturale cruciale per la società.

Tra i relatori italiani vi è Manfredi Lefebvre, Presidente Eletto del WTTC e CEO di AKTG, il quale ha dichiarato che l’Italia, con le sue iconiche destinazioni, patrimonio culturale e ospitalità, ha il potenziale per influenzare il futuro del turismo e migliorare l’esperienza di viaggio.

Al Summit parteciperanno anche importanti leader del settore privato italiano, tra cui Andrea Grisdale, Massimo Caputi, Paolo Barletta, Pierfrancesco Vago, Alessandra Necci, Elisabetta Fabri, Gabriele Burgio, Luca Cordero di Montezemolo e Nerio Alessandri.

Ivana Jelinic, CEO di ENIT, ha ribadito che l’Italia è una delle destinazioni più ricercate al mondo, in grado di attrarre turisti grazie alle sue unicità. Il Summit tratterà temi strategici per il futuro del turismo, come la gestione delle destinazioni, l’intelligenza artificiale e l’aviazione sostenibile.

Secondo un recente report del WTTC, il turismo in Italia si prepara a un anno record, con la spesa dei visitatori che dovrebbe toccare i 60,4 miliardi di euro e il settore a favore di 3,2 milioni di posti di lavoro.