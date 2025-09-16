Italia al 14esimo posto nella spesa sanitaria europea

Nel 2024, l’Italia si posiziona 14esima tra i 27 Paesi europei dell’area OCSE per quanto riguarda la spesa sanitaria pubblica pro capite, risultando l’ultima tra i Paesi del G7. La spesa sanitaria pubblica in Italia equivale al 6,3% del PIL, un valore inferiore alla media OCSE (7,1%) e a quella europea (6,9%), segnalando un gap di 43 miliardi di euro rispetto agli altri Paesi europei.

La Fondazione GIMBE ha analizzato la situazione per fornire dati oggettivi in vista della discussione sulla Legge di Bilancio 2026. Lo studio si basa sul dataset OECD Health Statistics. I Paesi sono stati confrontati in termini di spesa sanitaria pubblica sia come percentuale del PIL che come spesa pro capite in dollari.

Il presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, ha sottolineato che il sottofinanziamento della sanità italiana è un problema strutturale che mette in difficoltà le Regioni nel garantire i servizi essenziali, costringendo i cittadini a fronteggiare lunghe liste d’attesa e una crescente carenza di medici. Nel 2024, 5,8 milioni di persone hanno dovuto pagare di tasca propria per prestazioni sanitarie.

La spesa sanitaria pro capite in Italia è di 3.835 dollari, nettamente inferiore alla media OCSE di 4.625 e a quella europea di 4.689 dollari. Negli ultimi anni, il divario rispetto agli altri paesi è aumentato, in particolare dopo la pandemia, quando altri paesi hanno investito maggiormente nella sanità.

Cartabellotta ha evidenziato la necessità di un impegno politico che superi le dispute momentanee, per garantire un finanziamento sostenibile al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e mantenere il diritto alla salute come priorità fondamentale nel paese.