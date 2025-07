Italia ai Ferri Corti: Combattiamo le Violazioni della Privacy

Nel 2024, la questione della privacy digitale in Italia ha assunto un’importanza crescente, alimentata dalle evoluzioni tecnologiche e dalle preoccupazioni dei cittadini circa la protezione dei dati. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha intensificato notevolmente le sue attività, infliggendo nel solo anno corrente sanzioni per un totale di 24 milioni di euro attraverso 835 provvedimenti.

I casi più significativi riguardano giganti tecnologici come OpenAI, multata per 15 milioni di euro per pratiche di web scraping non autorizzate, e Worldcoin, sotto osservazione per l’uso di tecnologie biometriche invasive. Queste situazioni evidenziano le tensioni esistenti tra innovazione e tutela dei diritti.

Un fenomeno preoccupante è il revenge porn, con 823 denunce registrate nel 2024, segno di una piaga sociale legata alla facilità di diffusione di contenuti sensibili online. Questa crescente minaccia pone la necessità di adottare strumenti normativi e tecnici per proteggere le vittime e contrastare tale fenomeno.

In un contesto di sanzioni sempre più ampie che coinvolgono anche enti pubblici e piccole aziende, emergono lacune nella formazione e nella gestione dei dati, con conseguenze significative sull’applicazione della normativa. Il GDPR, sebbene rappresenti un passo avanti, pone sfide alla sua attuazione, soprattutto per le piccole imprese.

Di fronte a questa situazione, le aziende e le amministrazioni hanno avviato un ripensamento delle proprie strategie di gestione dei dati personali, aumentando la domanda di esperti in privacy e cybersecurity. Le istituzioni hanno iniziato a promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione, collaborando con attori privati per garantire una maggiore protezione dei dati.

La situazione attuale rappresenta un bivio per la privacy in Italia, con la necessità di sviluppare ulteriori strategie di difesa e una cultura della protezione dei dati, in un contesto di crescenti minacce digitali.