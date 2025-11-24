Italia agli Europei di nuoto

L’Italia si prepara agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino con una squadra numerosa, rinnovata e ambiziosa. La squadra italiana, composta da 32 atleti, è stata scelta per confermare il livello internazionale raggiunto e per consolidare il ricambio generazionale. Il Direttore Tecnico Cesare Butini ha costruito un gruppo in cui i più esperti e i giovani emergenti convivono in un equilibrio che guarda già al futuro.

La rassegna continentale in vasca corta rappresenta il primo appuntamento internazionale di rilievo di una stagione agonistica che sarà molto intensa. L’Italia parteciperà ai campionati europei di Parigi e ai Giochi del Mediterraneo a Taranto. La squadra italiana è composta da atleti di esperienza come Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella e Simone Cerasuolo, e da giovani emergenti come Carlos D’Ambrosio, Sara Curtis e Alessandra Mao.

L’Europeo di Lublino si svolgerà in un contesto particolare, segnato dall’assenza della Russia e Bielorussia. La manifestazione sarà il primo snodo importante di una stagione che nella seconda parte prevede gli Europei estivi di Parigi e i Giochi del Mediterraneo di Taranto. L’Italia arriva agli Europei con una squadra completa, profonda e ben strutturata, con l’obiettivo di consolidare i leader, far maturare i giovani e costruire una base ancora più larga per gli appuntamenti internazionali.

I fari saranno puntati sui big della squadra, tra cui Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella e Simone Cerasuolo. La squadra italiana è composta da 32 atleti, tra cui anche giovani emergenti come Alessandra Mao, appena 14 anni, e altri atleti che stanno costruendo il proprio spazio nel giro della nazionale assoluta e delle competizioni senior internazionali.

L’obiettivo della squadra italiana non è solo il medagliere, ma la crescita complessiva del sistema. Gli Europei di Lublino saranno un’occasione per capire lo stato dell’arte del nuoto italiano, iniziando dalla vasca corta. La manifestazione si svolgerà dal 2 al 7 dicembre, con batterie di qualificazione alle 10:00 e finali e semifinali dalle 19:00.