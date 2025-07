Italia acquista velivoli avanzati per guerra elettromagnetica

La tecnologia nel settore della difesa continua a progredire, aprendo nuove possibilità strategiche. Recentemente, l’Italia ha preso un importante passo avanti acquisendo due aerei Gulfstream G550, selezionati per le loro avanzate capacità di guerra elettromagnetica.

Questi velivoli, dotati di sistemi in grado di interrompere comunicazioni nemiche e compromettere radar e navigazione, sono frutto di un contratto da 300 milioni di dollari siglato tra L3Harris e Bae Systems. Si tratta della prima occasione in cui il governo statunitense autorizza la vendita dell’EA-37B a un alleato internazionale, un’iniziativa che sottolinea la crescente cooperazione tra USA e Italia.

Una volta adattati, i G550 forniranno all’Aeronautica Militare italiana la capacità di condurre operazioni di disturbo aereo con notevoli prestazioni in termini di raggio d’azione, altitudine e resistenza. Jason Lambert, responsabile di L3Harris per Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, ha dichiarato che queste nuove tecnologie sosterranno le forze armate italiane nella gestione dei complessi scenari globali attuali, contribuendo alla sicurezza nazionale e all’interoperabilità tra gli alleati.

I velivoli entreranno a far parte della flotta di missioni speciali del Ministero della Difesa nell’ambito del programma Jamms (Joint Airborne Multi-Mission Multi-Sensor System). Questa acquisizione si inserisce in un più ampio piano di modernizzazione delle forze armate italiane, testimoniato anche dai recenti aggiornamenti di elicotteri e carri armati. Jamms rappresenta una delle soluzioni multi-missione offerte da L3Harris, utilizzata in diversi contesti internazionali per operazioni critiche di sicurezza.