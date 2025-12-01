Italia: accesso ai farmaci e digitalizzazione

Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha partecipato all’evento “Un nuovo sistema sanitario, la riforma in cammino” ad Arezzo, dove ha ribadito i capisaldi della politica sanitaria del Governo in materia di farmaci. L’obiettivo principale è garantire l’accesso al farmaco per ogni cittadino, accelerare la digitalizzazione per migliorare l’erogazione delle cure e rafforzare il ruolo dell’Italia sul piano geo-strategico.

Gemmato ha affermato che queste questioni trovano spazio e risposte nella legge delega sul Testo Unico della Legislazione farmaceutica, approvata dal Governo lo scorso 18 settembre. Il provvedimento ha l’obiettivo di rendere accessibile il farmaco in un sistema che dirima le 100 leggi e le 700 norme di riferimento esistenti, dando un perimetro all’interno del quale declinare puntualmente il diritto d’accesso del cittadino al farmaco.

L’industria farmaceutica italiana ha un ruolo strategico importante, con un fatturato di 56 miliardi di euro l’anno, ma l’80% dei principi attivi necessari per produrre farmaci salvavita viene prodotto in Cina e in India. Pertanto, è necessario riappropriarsi della grande chimica di base per essere autosufficienti nella produzione di farmaci salvavita.

La legge delega contiene queste e altre misure, e il sottosegretario ha annunciato che il Governo intende licenziarla entro dicembre per dare un perimetro di certezze al cittadino, ai players internazionali e un’idea di Italia proiettata geostrategicamente a essere sempre più centrale in Europa e nel mondo.