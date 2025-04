Italia a rischio di restare senza chirurghi, l’allerta

L’Italia sta affrontando una crisi nel campo della chirurgia, con un numero crescente di giovani che abbandonano questa specializzazione. Secondo la Società italiana di chirurgia (Sic) e l’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi), il 50% dei neolaureati non si iscrive a corsi di specializzazione, e il tasso di abbandono dopo il primo anno è del 20%. I dirigenti delle organizzazioni, Ludovico Docimo e Vincenzo Bottino, hanno lanciato un allarme e organizzato un congresso a Napoli dal 10 al 12 aprile per discutere i progressi in chirurgia.

Un’innovazione significativa è l’uso della robotica, con 14.000 interventi chirurgici robotici in Italia nel 2024, di cui il 25% eseguiti in Campania. In particolare, la chirurgia dell’obesità ha visto un incremento del 600% negli ultimi quattro anni. Tuttavia, questo progresso è a rischio senza la presenza di chirurghi. Docimo ha evidenziato le cause della mancanza di interesse nella chirurgia, a partire da rischi professionali insufficientemente tutelati e un maggiore stress rispetto ad altre specializzazioni, senza adeguati incentivi economici.

Il congresso si concentrerà anche sulla storia dei progressi scientifici in chirurgia, illustrando come le innovazioni, come la colecistectomia laparoscopica, siano frutto di intuizioni spesso criticabili nel passato. Bottino ha sottolineato come oggi sembri normale che un pilota di Formula Uno si riprenda rapidamente da un intervento, mentre in passato interventi chirurgici come quello per appendicite erano molto più pericolosi. Durante il congresso sarà assegnato anche il premio “Enrico Di Salvo” per i giovani chirurghi, dedicato a un chirurgo napoletano attivo nelle missioni umanitarie. Docimo ha concluso esprimendo la speranza che la chirurgia evolva ulteriormente grazie alle nuove tecnologie e a un ripristino dell’interesse dei giovani nella disciplina.