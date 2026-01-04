Italia: 6,5 milioni in viaggio per l’Epifania

Sono oltre 6,5 milioni gli italiani che trascorreranno fuori casa il ponte dell’Epifania, confermando la festività del 6 gennaio come ultimo appuntamento capace di trainare il turismo nel periodo natalizio. Di questi, circa un milione ha deciso di partire proprio in questi giorni, mentre altri 5,5 milioni erano già in viaggio da Natale o Capodanno, prolungando il soggiorno fino alla Befana. Il giro d’affari generato dalle sole partenze dell’Epifania è stimato in circa 400 milioni di euro.

L’Italia resta la scelta dominante, con il 94,9% dei viaggiatori che resteranno entro i confini nazionali, mentre solo il 5,1% opterà per l’estero. La logica della prossimità guida le decisioni, con oltre la metà dei vacanzieri che privilegia una regione diversa da quella di residenza ma comunque vicina, mentre il 32,3% decide di rimanere nel proprio territorio. Chi parte esclusivamente per l’Epifania trascorrerà in media 3,4 notti fuori casa, con una spesa pro capite complessiva di 382 euro.

Per quanto riguarda l’alloggio, l’hotel rimane la soluzione preferita, scelto dal 34,1% dei vacanzieri, seguito da bed and breakfast e stanze in affitto e dai rifugi alpini. La montagna conferma il suo richiamo in questa fase dell’anno. La maggior parte dei viaggiatori, il 51,5%, prenota contattando direttamente la struttura.

L’auto è il mezzo di trasporto più utilizzato, mentre le attività più diffuse durante il soggiorno includono passeggiate, visite a mercatini ed eventi natalizi e partecipazione a manifestazioni folkloristiche legate alla Befana. Non tutti, però, partiranno: il 30,1% indica motivazioni economiche come principale ragione, mentre il 20,7% cita impegni familiari. La capacità di spesa continui a essere determinante nelle scelte turistiche delle famiglie.