Italia 2026: sfide economiche e politiche

L’Italia si troverà ad affrontare un insieme di nodi politici, economici e sociali che richiederanno decisioni complesse e capacità di mediazione politica. Vari indicatori e tensioni emersi negli ultimi mesi suggeriscono che il prossimo anno non sarà privo di criticità.

Al centro dell’agenda politica resta la gestione delle finanze pubbliche, con la presentazione della legge di bilancio che ha già generato accuse di “caos” e divisioni interne alla coalizione di governo. La legge di bilancio è destinata a segnare la politica economica del prossimo anno, con il governo che sostiene che si tratta del primo bilancio senza tagli ai trasferimenti agli enti locali.

Sul piano macroeconomico, le previsioni ufficiali indicano una crescita economica modesta, con l’Istat che stima un aumento del Pil di circa lo 0,8 per cento. Queste cifre confermano un quadro di rallentamento strutturale che rischia di rendere più difficile conciliare crescita, riforme e sostenibilità delle misure sociali. La sostenibilità del debito pubblico resta una questione cruciale, con il rapporto debito/Pil previsto oltre il 137 per cento.

La stabilità della coalizione di governo sarà un altro elemento chiave, con la coesione interna tra i partiti che sostengono la premier messa alla prova dalla gestione del bilancio e dalle rivendicazioni di settori diversi della maggioranza. La politica estera resterà un terreno di sfida, con l’Italia che continuerà a confrontarsi con le negoziazioni multilaterali più ampie, incluse quelle del mercato globale.

Una sfida strutturale non ancora risolta riguarda la bassa produttività e la crescita economica contenuta del sistema Italia. Il 2026 sarà l’anno in cui l’Italia dovrà sfruttare al massimo i fondi rimanenti del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza per incentivare investimenti in infrastrutture, digitalizzazione e transizione verde.