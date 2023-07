Italgas rafforza presenza negli USA con un technological outpost a San Francisco

– Italgas rafforza la presenza negli USA con l’apertura di un avamposto tecnologico presso INNOVIT, l’Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco. Questo importante passo consolida la presenza di Italgas nel cuore della Silicon Valley.

Il nuovo technological outpost, infatti, prosegue il percorso virtuoso iniziato con l’Innovation Antenna inaugurata nel 2022 presso il “Mind the Bridge Innovation Center”, anch’essa a San Francisco.

“Congratulazioni a Italgas, prima impresa italiana ad attivare un proprio desk a INNOVIT. Siamo felici che un gruppo industriale leader nel campo della transizione energetica abbia scelto l’hub del Sistema Italia quale avamposto per cogliere nuove opportunità nell’ecosistema

della Silicon Valley. INNOVIT, nato su iniziativa della Farnesina, è pronto ad accogliere i gruppi italiani che sceglieranno di seguire l’esempio di Italgas, fornendo loro servizi di alta qualità e garantendo l’accesso a un network unico” – ha commentato la decisione Mariangela Zappia, Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti.

“Con questo nuovo presidio dedicato all’innovazione e alla ricerca nella Silicon Valley – ha dichiarato Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas – miriamo a trarre il massimo vantaggio dalla vicinanza al principale hub al mondo in cui si generano opportunità di

innovazione e di business. La nostra presenza diretta ci consentirà di porci come punto di riferimento delle startup interessate a sviluppare soluzioni specifiche per i nostri settori di attività”.

“L’apertura dell’outpost di Italgas a INNOVIT è un evento strategico per l’intero Sistema Italia nella Bay Area e un potente stimolo per la presenza e l’attività degli ecosistemi italiani più innovativi nella Silicon Valley” – ha affermato Sergio Strozzi, Console Generale d’Italia a San Francisco.